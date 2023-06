Continuano i successi per creatiVita!

L'Associazione creatiVita continua a collezionare un successo dopo l'altro. Gli ultimi tre saggi, che hanno il sapore di spettacoli veri e propri, hanno riscosso complimenti e

scrosci di applausi anche a scena aperta. Il 13 e il 14 giugno si sono svolte le pièces del corso di teatro bambini, dal titolo “ Cappuccetto rosso...è giallo! ” presso la Sala di Madonna dell'Asilo della Città Del Vasto.

In collaborazione con la scuola di danza ADS Academy New Dance, tutti i bambini sono sembrati attori e ballerini navigati intrattenendo il pubblico con una performance dinamica,

divertente ed impegnativa. Anche venerdì 16 giugno presso il prestigioso Politeama Ruzzi, sempre a Vasto è andato in scena “ Sogno di una notte di mezza estate ” di W. Shakespeare che ha visto il sold out! A cura di Luigi Cilli e Stefania Pascali, la rappresentazione ha suscitato tante emozioni e risate.

Dopo un anno tribolato, finalmente Luigi, Stefania e i loro corsisti si sono potuti godere la gloria e gli applausi. “ Nono smetteremo mai di ringraziare ECCE RATIO e la Fondazione Abruzzo Riforme per averci ospitato in un brutto momento. Siamo felici, inoltre di aver contribuito ad uno scopo sociale donando in beneficenza parte dell'incasso ad ANGSA ABRUZZO. Non finisce qui, ci sono tanti progetti all'orizzonte e belle notizie che a breve comunicheremo. Noi ci siamo, pieni di entusiasmo e voglia di fare. “ Concludono così Luigi e Stefania.