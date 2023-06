La Podistica Cupello e l’Università delle Tre Età di Cupello insieme alla Federazione Italiana Camminatori Sportivi organizzano la CAMMINATA D'ESTATE. Percorso cittadino per tutti di CAMMINATA SPORTIVA a scopo ludico-motorio sotto la guida di FRANCESCO BANCHER, istruttore nazionale e promotore del progetto “BORN TO WALK - NATI X CAMMINARE” in seno alla Federazione Italiana Camminatori Sportivi.





RITROVO H 9.00

Via F.lli Bandiera (Nei pressi del Bar Blue Ice)