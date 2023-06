In Abruzzo incagliati 440 milioni di euro di crediti fiscali

I crediti "incagliati" nei cassetti fiscali rappresentano per le imprese edili un problema gravissimo. Un fenomeno che il blocco delle attività legate al Superbonus 110% ha scatenato, generando gravissimi problemi a tutto il comparto delle costruzioni, e mettendo molte imprese, soprattutto quelle di più piccole dimensioni, letteralmente con le spalle al muro.

La CNA - che solo in Abruzzo stima possano essere indicati approssimativamente intorno ai 440 milioni di euro - ha messo a punto proposte per superare questa emergenza, proponendo soluzioni condivise alle imprese: soprattutto grazie all'intesa con Harley & Dikkinson.

Grazie alla piattaforma nazionale potrebbero essere negoziati, su base nazionale, l'insieme dei crediti incagliati, legati non solo al Superbonus, ma anche ai bonus minori

In corso nella sede della CNA provinciale di Pescara una assemblea affollata con la presenza di imprenditori e tecnici: incontro studiato per valutare i possibili strumenti da mettere in campo. Ora con Cristian Odoardi, Luciano Di Lorito, Graziano Di Costanzo, Silvio Calice, Andrea Di Meo e la collaborazione con il Confidi Uni.co.