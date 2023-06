Spiaggia di Punta Penna intervengono i consiglieri di FdI

“Non c’è limite al peggio, ci verrebbe da dire, guardando come sta riducendo la nostra Città il centrosinistra. Oltre ai disservizi conclamati riguardanti il cimitero, la viabilità, il decoro cittadino, le aliquote al massimo e i concorsi pubblici, quest’anno abbiamo offerto, ai nostri cittadini e ai turisti, uno spettacolo indecoroso sulla spiaggia di Punta penna, che a fine giugno è ancora invasa da rami riversati in spiaggia dalla corrente del mare, ma da oltre un anno mai rimossi.

Infatti, Menna e i suoi alleati non provvedono alla sua pulizia dal mese di settembre 2022. Oggi dopo aver “incolpato” il “povero” fratino, che non ha mai nidificato a giugno in vita sua, l’amministrazione Menna torna su i suoi passi affermando che, a breve, stante l’assenza di nidi, provvederà a pulire il litorale annunciando, per il prossimo anno, “una giornata ecologica” per la rimozione dei rami insieme a volontari e associazioni. A Menna e i suoi alleati diciamo che siamo pronti a partecipare anche noi a questa iniziativa, ma che farebbero meglio a provvedere, mensilmente, alla pulizia della spiaggia per evitare di ritrovarsi a giugno con il disastro che, purtroppo, hanno visto tutti. La programmazione, si sa, non è una prerogativa di questa amministrazione comunale che è sempre costretta a rincorrere le emergenze. Che si tratti di semafori spenti, strade ammalorate, segnaletica scomparsa o legni sulla Spiaggia non importa. L’amministrazione Menna è sempre impreparata”