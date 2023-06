PERDITE AL SERBATOIO "SANSALVESE"

ALCUNI PRIOPRIETARI, CHE CONFINANO CON L'AREA DELLA SASI SU CUI E' UBICATO IL SERBATOIO CHE SERVE LA RETE IDRICA DI SAN SALVO, CI HANNO INVIATO FOTO E VIDEO ATTESTANTI LE PERDITE D'ACQUA E LA SCARSA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA STESSA.

COMPRENDIAMO CHE IN QUESTA FASE LA FA DA PADRONA LA FRANA DI ROCCASPINALVETI, MA LA SITUAZIONE LAMENTATA AL SERBATOIO DI SAN SALVO NON E' DI QUESTI ULTIMI GIORNI, PER CUI AUSPICHIAMO CHE PRIMA O POI CI SI PROGRAMMI E RELIZZI UN INTERVENTO ANCHE DA QUESTE PARTI E SOPRATTUTTO CHE SI SMETTA DI DANNEGGIARE I CONFINANTI…