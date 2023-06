"Abruzzesi illustri" - "Conosciamoci e facciamoci conoscere"

Alida Scocco Marini ha recentemente pubblicato "Abruzzesi illustri" sottotitolo "Conosciamoci e facciamoci conoscere", che verrà presentato a cura della Società Vastese di Storia Patria sabato 1° luglio alle 17,30 presso la Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, con il Patrocinio del Comune di Vasto.

Il volume di Alida Scocco Marini Abruzzesi illustri è il terzo della serie Conosciamoci e facciamoci conoscere che l'autrice ha pubblicato negli anni con l'intento di proporre all'attenzione soprattutto dei propri corregionali, ma anche appartenenti ad altre regioni, figure che si sono distinte e si distinguono nei vari campi artistici, in campo giornalistico, in ambito conoscitivo in genere, offrendo l'immagine di un Abruzzo dinamico, culturalmente vivace, al passo coi tempi. Contravvenendo quella forma pregiudiziale che spesso ci ha accompagnati in passato. Si tratta di una ricerca e insieme di uno sprone: che la popolazione abruzzese si distingua sempre più per presenze che riscuotano attenzione e valutazioni positive anche in ambito nazionale.



Relatori saranno Walter De Berardinis giornalista, Tito Spinelli critico letterario, moderatrice Gabriella Izzi Benedetti.