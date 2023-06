LA GIUNTA, FINALMENTE, ESTENDE GLI ABBONAMENTOI PER I PARCHEGGI SUL LUNGOMARE ANCHE A RIBUTTINI E CIRCONVALLAZIONE. MA PER L'EX ASSESSORE MARCELLO NON BASTA: BISOGNA ALLARGARE LE AGEVOLAZIONI A TUTTE LE AREE A CONFINE, SE VERAMENTE SI VUOLE DARE UN SERVIZIO EQUO…

ECCO L'INTERVISTA A MARCELLO…

https://fb.watch/luLCWuTyIL/