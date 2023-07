LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

In questi giorni ho percorso due strade molto importanti del comprensorio Vastese in generale e del Medio e Alto Vastese nello specifico, sia la Fondo Valle Treste, strada

provinciale n.184 ed anche la strada provinciale n. 212 ex SS 86 Istonia, le due strade che hanno una vitale importanza per l’intero comprensorio.

Infatti la Fondo Valle Treste rappresenta un’arteria importante di collegamento tra la SS 650 ( Fondo Valle Trigno) e la ex SS 86 Istonia che da Vasto porta a Castiglione

Messer Marino e quindi sarebbe stato il caso di effettuare lo sfalcio dell’erba e la pulizia del verde prima di qualunque altra strada, e precisiamo che in questo momento

in cui la Trignina è satura per il blocco della Fondo Valle Sangro in seguito al blocco dei lavori sulla galleria Quadri - Gamberale, per noi che abitiamo a Carunchio, Castiglione

Messer Marino, Fraine, Roccaspinalveti Liscia, San Buono e Furci è diventata esiziale e quindi va pulita subito!!!

Per quanto riguarda la Sp 212 ex SS 86 Istonia viene sinceramente da piangere lo stato in cui trovasi sia nella mancanza di sfalcio e pulizia dell’’erba ma anche la sistemazione di alcune frane, tra Carunchio e Torrebruna appena dopo lo svincolo per la Trignina sta per chiudere completamente la carreggiata della strada, tra Carunchio e il ponte Treste insiste una frana da anni che anche in quel caso rende difficile la percorribilità stradale poi tra Liscia e Gissi ci sono dei tratti franosi a cui basterebbero pochi e mirati interventi per ripristinare una percorrenza in sicurezza. Noi automobilisti siamo realmente stufi della latitanza e dell’assenza delle istituzioni per il miglioramento della viabilità stradale nel comprensorio vastese.

La presente viene inviata per conoscenza anche alla dottoressa Campitelli Laura, dirigente del settore viabilità dell’Amministrazione Provinciale di Chieti.

L’occasione è gradita per esprimere calorosi saluti