Carlo De Luca ha partecipato agli ultimi tre congressi di questa stagione

Carlo De Luca, otorinolaringoiatra nostro concittadino ha partecipato in una settimana a ben tre congressi:



il primo, tenutosi venerdì scorso, dedicato alla neurodegenerazione, si è svolto a Caserta, dove ha avuto il privilegio di contribuire alla discussione condividendo le ultime novità e ricerche sull’olfatto;

il secondo, tenutosi il 30 giugno a Catanzaro, si è concentrato sulle ultimissime novità terapeutiche per la poliposi nasale, che hanno rivoluzionato completamente il modo di trattare questa patologia negli ultimi due anni;



il terzo, il 1° luglio a San Giovanni Rotondo, con le conoscenze personali sulla sensibilità chimica multipla, una malattia estremamente rara e invalidante.



De Luca ha rimarcato che “la condivisione di conoscenze e la collaborazione sono fondamentali per il progresso in campo medico, per cui un plauso va agli organizzatori, Sabato Leo, Nicola Lombardo e Marilena Tomaiulo”