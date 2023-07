Ucci Ucci qui c' Ã¨ sentor di halligallucci

DO) l' Opposizione ha "attenzionato" il settore dei Lavori pubblici, cosa che a San Salvo non avveniva dagli anni '80;



RE) a "contrapporsi" a tutto il lavoro di vigilanza, dossieraggio ed "informata" corrispondenza dell' Opposizione è stato il vice sindaco, che si è schierato con tutto il suo peso politico per dare autorevole "copertura" al personale tecnico, rimarcandone "l' impegno, la professionalità e l' abnegazione";



MI) sia la minoranza che la maggioranza hanno celebrato il primo anno di consiliatura. La minoranza con un comizio e la maggioranza con una cena. Il bello è che alcuni consiglieri eletti con la maggioranza, nelle foto su internet, sono apparsi al comizio si e alla cena no: ma può essere che i fotografi siano stati poco attenti;



FA) l' ultimo bando comunale sui mercatini è andato deserto e qualche testa (per ora solo tecnica) è caduta;



SOL) la decana dei giornalisti ha dato notizia di un imminente passaggio del presidente del Consiglio comunale a Fratelli d' Italia, ma non è dato sapere come reagiranno gli altri gruppi eletti con la maggioranza (al momento ancora civici); ad oggi la Notizia è rimasta a livello di indiscrezione giornalistica;



LA) esponenti eletti con la maggioranza amoreggiano coi cuoricini su internet con esponenti della minoranza, cosa che a chi vive di "auguri, condoglianze e congratulazioni" on line non dovrebbe essere sfuggito;



SI) dopo anni e anni di proroghe è stato riaffidato il servizio dei parcheggi al mare, con una penalizzazione per l' appaltatore che va ben oltre la (giustificata) offerta degli abbonamenti ai quartieri a confine. Questo, come altri "errori" amministrativi potrebbe suscitare dissapori interni, come quelli del punto 4.



E CON QUESTE SETTE MELODICHE NOTE VOLETE CHE NON "PARTA" UN HALLI GALLI ???