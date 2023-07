AZIONE POLITICA RISPONDE ALL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Se può essere vero che, entro la fine di luglio saranno terminati i lavori del lotto n. 1 e n. 2 del lungomare di San Salvo, come ha annunciato l’assessore, è altrettanto vero che il settore ha “consentito” nei mesi estivi di giugno e luglio che turisti ed avventori girassero in un cantiere a cielo aperto;

Se può essere vero che “sono in via di ultimazione i lavori riguardanti il parco giochi e due strutture sportive polivalenti nel complesso ICEA in San Salvo Marina”, come ha annunciato l’assessore, è altrettanto vero che gli stessi dovevano essere riconsegnati il 30 novembre 2022.Inoltre, nutriamo seri dubbi sul fatto che l’opera di Piazza Sardegna possa terminare a settembre, visto che ad oggi non ancora partono i relativi lavori;