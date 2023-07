Si porta a conoscenza della cittadinanza notizie riferite ad alcuni lavori pubblici riguardanti la nostra città, in particolare quelli che riguardano San Salvo Marina. Nel dettaglio entro la fine di luglio saranno terminati i lavori del lotto n. 1 e n. 2 del lungomare di San Salvo; l’importo di questi lavori è di 3 milioni e 300 mila euro.

Circa un mese fa sono stati appaltati i lavori del terzo lotto del lungomare di San Salvo. L’importo è di 5 milioni di euro e l’inizio dei lavori avverrà entro fine settembre.

Si è proceduto al rifacimento del primo tratto di via Magellano in San Salvo Marina, il tratto parte dal complesso Shangrillà fino all’intersezione con via Vespucci. Il prosieguo dei lavori avverrà entro fine settembre. L’importo dell'intervento appaltato è di circa 700 mila euro.

Sono in via di ultimazione i lavori riguardanti il parco giochi e due strutture sportive polivalenti nel complesso ICEA in San Salvo Marina. L’importo complessivo dei lavori appaltati è di circa 500 mila euro.

È stata espletata di recente la gara di appalto per realizzazione del nuovo polo per l’infanzia, da 0 a 6 anni, in San Salvo Marina. I lavori riguarderanno l’abbattimento della attuale scuola materna della Marina e la ricostruzione di un nuovo edificio scolastico che ospiterà l’asilo nido e la scuola materna. L’importo dei lavori è di circa 2 milioni 560 mila euro.

Queste notizie dimostrano che San Salvo è “una città in movimento“ e che ciò che viene realizzato, fa crescere la nostra città, sia a livello economico, sia nella qualità dei servizi e delle infrastrutture.

Ciò dimostra anche che questa Amministrazione comunale a guida Emanuela De Nicolis, così come quella precedente a guida Tiziana Magnacca, lavora concretamente nell’interesse della collettività e ciò che programma viene realizzato e può essere visto e accertato dai cittadini.

Prossimamente sarà mia cura illustrare il resto delle numerose opere in corso, da iniziare e da appaltare, riguardanti San Salvo città.

È mio dovere rimarcare l’impegno, la professionalità e l’abnegazione di tutto personale tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici, con a capo l’infaticabile ing. Franco Masciulli, così come quello degli altri Uffici che collaborano con esso, quale quello Urbanistico, Bilancio, Manutenzione e della Polizia Locale, ai quali va il mio personale ringraziamento e quello della tutta l’Amministrazione comunale.