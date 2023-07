A VASTO DAL 6 LUGLIO RIPRENDE L’ATTIVITA’ DEL LIDO INSIEME

Il 5 luglio, alle ore 18:30 a Vasto Marina nei pressi della Bagnante è prevista una cerimonia per dare il via alla nuova stagione del Lido insieme , la spiaggia attrezzata per persone con disabilità, gestita per il secondo anno dal progetto Persona Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus con sede a Vasto.

Il servizio sarà attivo dal 6 luglio al 3 settembre tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Per utilizzare le attrezzature e i servizi è necessaria la prenotazione telefonica da effettuare nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero 380 7108442 o prenotando allo stesso numero usando WhatsApp.

L’area dispone servizio di assistenza a persone diversamente abili, una zona gazebo per l’accoglienza e la permanenza, e consente alle persone con difficoltà motorie di usufruire della passerella che conduce sin dentro l’acqua e permette di fare il bagno con l’ausilio delle sedie job.

“Il Lido insieme è un progetto, iniziato nel 2018, fortemente voluto dal mio primo insediamento. Da cinque anni in città è garantito uno spazio condiviso, fruibile ed inclusivo - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Era doveroso garantire il servizio anche quest’anno per dare la possibilità a persone diversamente abili di recarsi in spiaggia e fare un bagno senza dover lottare contro ostacoli di ogni genere. Decisivo sarà anche il contributo degli assistenti a cui rivolgo un sentito

ringraziamento”.

“Dando seguito ai programmi di inclusione dell’amministrazione, ci siamo attivati per favorire anche quest’anno l’accesso alle spiagge delle persone diversamente abili - ha concluso

l’assessore al Welfare e all’Inclusione Sociale, Nicola Della Gatta - e ad allestire una spiaggia inclusiva nella nostra Città. Le persone che vivono una disabilità riescono così ad usufruire di una spiaggia accessibile, comoda, confortevole e soprattutto sicura.

Nel corso degli anni il Lido Insieme ha ottenuto riscontri molto favorevoli non solo da parte degli utenti, ma anche dalla cittadinanza e dai turisti ”.

Durante l’orario di apertura è garantita la presenza di un educatore, un addetto all’assistenza ed un addetto alla spiaggia.

Le attività previste sono: attività ricreative in spiaggia mirate ad assicurare il sostegno alle famiglie ed ai disabili, attività idonee a valorizzare le potenzialità motorie e comunicative di ciascun soggetto, prestazioni di organizzazione di attività turistiche per disabili, animazione e terapia occupazionale.