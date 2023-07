Grande successo per il PROGETTO ESTATE 2023 all’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di San Salvo

Da tre anni l’Istituto Rodari di San Salvo propone con successo il “Progetto ESTATE” organizzando attività laboratoriali innovative gratuite rivolte agli alunni della scuola Primaria. Per l’anno 2023 e in continuità con le precedenti edizioni, più di 80 alunni hanno seguito i percorsi di STEM, LINGUA INGLESE, EDUCAZIONE FISICA e CREATIVITA’. Esperienze significative che continuano a coinvolgere gli alunni in un dinamico e polivalente intreccio cognitivo, culturale, psicologico ed emotivo per una stabile acquisizione dei saperi che sia effettivamente orientata all’apprendimento permanente e che punti per questo al consolidamento e al miglioramento delle competenze di base con modalità educativo didattiche innovative, alternative e complementari a quelle tradizionali. L’approccio laboratoriale, il cooperative learning, la peer education, il tutoring, l’outdoor education sono aspetti comuni delle azioni progettate, così come l’attivazione di moduli di ricerca-azione, di storytelling, di robotica e coding sono il tratto fondamentale degli interventi progettati.

L’Istituto Rodari di San Salvo, una scuola per tutti, motivante, inclusiva, aperta alle nuove prospettive, proiettata e orientata al futuro , ma che fa tesoro delle sue origini e tradizioni e le interpreta sotto una luce nuova.