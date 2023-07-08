CONEVENZIONE A SOSTEGNO DI AUTISMO ABRUZZO

SARA' SOTTOSCRITTA A SAN SALVO LUNEDI' 10 LUGLIO, ALLE ORE, 20, PRESSO IL VANITY CAFE' LA PRIMA CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE AUTISMO ABRUZZO, CON L'OBIETTIVO INSERIRE NEL MONDO DEL LAVORO I RAGAZZI DISABILI E DI AIUTARE LE LORO FAMIGLIE SOPRATTUTTO NEL DOPO DI NOI.
HANNO DATO ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DARIO VERZULLI: LA PRESIDENZA DEL COMUNE DELL'AQUILA, IL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI, L'AZIENDA GROTTE DI STIFFE, STADEA E ANS ABRUZZO, CHE SONO I PRIMI ENTI, PUBBLICI, PRIVATI E DEL PRIVATO SOCIALE, AD AVER ACCOLTO LA PROPOSTA, DIMOSTRANDO SENSIBILITA' VERSO QUESTA IMPORTANTE AREA DEL DISAGIO.
MA C'E' BISOGNO DI ULTERIORI ENTI SENSIBILI ED E' QUINDI AUSPICABILE CHE IN FUTURO SI AGGIUNGANO ALTRE FIRMEâ€¦ANCHE PERCHE' LA CONVENZIONE E' APERTA E QUESTA DI SAN SALVO E' SOLO LA PRIMA DELLE INIZIATIVE IMMAGINATE DAI CONTRAENTI, TUTTI VICINI ALLO SFORZO DEL PRESIDENTE VERZULLI ED ALLE FAMIGLIE INTERESSATE E PER QUESTO CON LORO SOLIDALI