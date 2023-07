COMUNICATO DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' DI SAN SALVO

Apprendiamo con grande soddisfazione l’avvenuto espletamento della gara di appalto, da parte dell’Aric, relative alla realizzazione della Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centro Operativo Territoriale di San Salvo, vinto dalla Impresa To. Di.Ma, la stessa che sta costruendo la scuola elementare di via Ripalta.

Contestualmente sono state espletate anche le gare per Lanciano, Chieti e Casoli.

Così come era stato annunciato qualche mese fa dalla Direzione Generale della Asl, si avvera un progetto programmato nel Piano della rete territoriale della Asl, voluto e realizzato con la collaborazione costante e proficua tra la Asl e il Comune di San Salvo.

Si tratta di un risultato che avvia il nostro Comune, così come gli altri Comuni interessati, verso una dotazione di strutture importanti per rispondere alle mutate esigenze sanitarie del nostro territorio, in linea con le altre Regioni d’Italia e con le previsioni e le dotazioni finanziarie del Pnrr.

Un plauso alla Regione Abruzzo e Thomas Schael, Direttore Generale della nostra Asl, unitamente al suo Servizio Tecnico, per la tempestività e il rispetto dei tempi degli interventi.

Il Comune di San Salvo amplia in tale modo la propria dotazione sanitaria territoriale di via De Gasperi, al servizio dei propri cittadini e di quelli di tutto il territorio e mette a disposizione il suo Ufficio Tecnico per collaborare alle competenze in materia.