L'ortonese Ada D'Adamo ha vinto il 77Â° Premio Strega 2023

L'ortonese Ada D'Adamo ha vinto il 77° Premio Strega 2023 con il romanzo “Come d'Aria" edito da Elliot. L'autrice, diplomata all'Accademia Nazionale di Danza e laureata in Discipline dello Spettacolo, è venuta a mancare il 1° aprile di quest'anno dopo una lunga malattia e subito dopo aver saputo di essere entrata nella dozzina del Premio Strega.

Come presidente della Provincia di Chieti e come sindaco di Vasto sono doppiamente orgoglioso di questa notizia perché oltre al fatto che a vincere il Premio Strega sia stata un'abruzzese, c'è anche la gioia che Vasto sarà la prima città a presentare il suo romanzo questa sera ai Giardini di Palazzo d'Avalos in occasione del Festival Vasto D’Autore.



Ho subito accolto con gioia la notizia della vittoria dell'autrice Ada D'Adamo del Premio Strega e ho letto con profonda commozione la sua storia. Il racconto di Ada D'Adamo è un racconto vero, della sua esperienza personale attraverso la sofferenza e la malattia e nel rapporto di affetti con la figlia disabile che ha conquistato i lettori e i critici letterari. Un premio postumo, dopo la sua scomparsa e ritirato dal marito Alfredo Favi, che riempie di gioia e di orgoglio non solo me, ma anche tutta la comunità di Ortona, la Provincia di Chieti e l'Abruzzo.