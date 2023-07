SPETTACOLO DEDICATO AD IGNAZIO SILONE ORGANIZZATO DAL PROGETTO GIOVANI

Il 12 luglio alle ore 21.30 presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos andrà in scena "Racconti di terre antiche" liberamente tratto dalle opere di Ignazio Silone. I protagonisti saranno le ragazze ed i ragazzi che hanno frequentato il corso di teatro organizzato dal Progetto Giovani in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, tenuto da Giuliana Antenucci

regista dello spettacolo che sarà gratuito.

Gli allievi che parteciperanno sono: Angela Boschetti, Domizia D’Angelo, Rosa de Martino, Marco Di Rienzo, Irene Di Silvio, Marika Fusoni, Massimiliano Palma, Guglielmo Saraceni, Claudio Scioti, Mario Stampone. La performance sarà arricchita dalla presenza di Maria Antonia Forte, Maria Cristina Stumpo e Silvia Tufano, narratrici ed interpreti della rappresentazione coordinata da Alessio Marianacci.

“Dopo il grande successo dello spettacolo dedicato a Pierpaolo Pasolini - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - quest’anno i partecipanti al corso di teatro si metteranno alla prova interpretando alcune delle opere di un altro straordinario autore, Ignazio Silone.

I suoi testi rappresentano un tributo d'amore per gli umili e la gente maltratta dal potere alle cui lusinghe lui non ha mai ceduto. Siamo contenti e soddisfatti che nella nostra città le nuove generazioni omaggeranno un grande abruzzese portando in scena una rappresentazione altamente didattica. Questo percorso di formazione e preparazione – concludono Menna e Cianci - è stato un’occasione per far conoscere agli aspiranti attori uno scrittore abruzzese tra gli intellettuali italiani più letti e conosciuti in Europa e nel mondo intero”.