Musica, buon cibo e divertimento a Lu Bar con Ivan Garage Band

Cupello è ormai tappa fissa di Ivan Garage Band, cover tributo a Ivan Graziani. A distanza di due anni dall’ultima volta, sabato 8 luglio il gruppo si è esibito in una cena spettacolo organizzata da Lu Bar, in via Alcide De Gasperi.

Ad accogliere la band, guidata dal chitarrista e cantante Roberto Romanelli, un pubblico partecipe e appassionato, che nel corso della serata non ha fatto mancare il suo calore e il suo apporto canoro.

La band, nata nel 1997 proprio in seguito alla prematura scomparsa del teramano Ivan Graziani, ne ha raccontato anche questa volta la storia musicale, ripercorrendo gli stessi arrangiamenti e le medesime sonorità da lui usati e riproponendo brani storici come “Lugano addio”, “Firenze” e molti altri.

Impeccabile, come sempre, l’organizzazione della serata, grazie alla squadra affiatata ed efficiente de Lu Bar, che ha proposto agli ospiti due diversi menù: uno di carne, con antipasto, rigatoni con salsiccia e tagliata; uno di pesce, con antipasto, rigatoni agli scampi e frittura di calamari e gamberi.

Grazie a questo mix tra cibo e musica, la serata si è rivelata un vero successo.