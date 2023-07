Campagna Anticendio Boschivo della Protezione Civile Arcobaleno

Inizierà il 10 luglio e si concluderà il 17 settembre la campagna Anticendio Boschivo della Regione Abruzzo.

Affermano i responsabili della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo: "i nostri volontari saranno impegnati sul territorio nei servizi di avvistamento, pronta partenza e spegnimento degli incendi boschivi sempre con il coordinamento della sala operativa regionale e sotto la direzione dei Vigili del Fuoco. Grazie ai nuovi corsi di formazione che si sono svolti nel mese di giugno siamo riusciti ad aumentare di oltre il 20% il numero dei volontari abilitati allo spegnimento di incendi. Ricordiamo a tutti coloro che vogliono unirsi alla nostra grande famiglia - concludono dall’organizzazione - che sono aperte le iscrizioni all’associazione per l’anno 2023”.

L’ODV Arcobaleno di San Salvo, grazie unicamente all’impegno profuso in questi anni, è tra le 38 associazioni abruzzesi di Protezione Civile (sulle oltre 300 iscritte nell’elenco territoriale) che nei giorni scorsi ha superato i requisiti per rinnovare la convezione con la protezione civile regionale per il triennio 2023/2025 nel settore antincendio boschivo.