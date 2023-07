La tragedia della Residenza per anziani a Milano

La tragedia che si e' verificata in una residenza per anziani a Milano mi ha colpito profondamente. Due persone anziane morte carbonizzate e altre quattro per il fumo e feriti. Persone fragili non autosufficienti bisognose di cure e affetti.

La pandemia ci ha portato via una generazione che ha lottato per noi percheè vivessimo in libertà. Morire così è difficile da accettare. Il nostro è un Paese di anziani/vecchi , ma non è un Paese per vecchi. Abbiamo una legge sulla non autosufficienza e mi auguro che venga finanziata, altrimenti resta solo sulla carta.