UNITI NELLA DIVERSITA'

Sono lieto di annunciare che l'evento "Uniti nella Diversità" si terrà sabato 15 luglio. Durante questa giornata speciale avremo l'opportunità di ospitare gli amici con disabilità sulle nostre imbarcazioni per un tour verso Punta Aderci. In seguito, ci riuniremo tutti per un conviviale presso la nostra sede.

Sarà una meravigliosa giornata. Avremo il sostegno e la partecipazione dei soci, fondamentali per rendere questo evento indimenticabile. Non vediamo l'ora di trascorrere una giornata straordinaria… insieme.