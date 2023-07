AUTISMO ABRUZZO FIRMA A SAN SALVO UN PROTOCOLLO CON

Dall'impegno dei nostri amici Giovanni Cappelli, Rachele Giammario Orazio Di Stefano e Vitale Torino è nata una serata dedicata alla collaborazione su progetti che guardano lontano nel tempo. La professionalità del gruppo STADEA SRL ci ha guidati in un contesto stimolante e la dinamicità del giovane Cristiano D’Angelo e deI suoi giovani colleghi ci ha commosso. Encomiabili i titolari dell'azienda Alberto Antenucci e Mario D'angelo per accoglienza e sensibilità e per aver condiviso competenze, visione e grande energia anche con i rappresentanti del territorio.