"FORZA ITALIA COL MINISTRO ZANGRILLO A VASTO E' VICINA AI TERRITORI”

“La mattina dell' 11 luglio, insieme al ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, al Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, all’Assessore regionale Daniele D’Amario, al Sindaco di Pescara Carlo Masci, al capogruppo di Forza Italia Vasto Antonio Monteodorisio, agli amministratori locali e ai dirigenti territoriali di FI, abbiamo condiviso importanti spunti di riflessione affrontando temi strategici del territorio anche in prospettiva delle prossime elezioni regionali. Abbiamo altresì discusso circa le prospettive del partito; nell’occasione, il ministro ha ribadito la presenza e la vicinanza di Forza Italia verso le esigenze dei nostri territori e, più in generale, dell’intero Abruzzo.”

Sono queste le parole con cui il Consigliere Regionale Manuele Marcovecchio ha commentato l’incontro voluto dal Ministro Zangrillo con gli amici di Forza Italia a margine dell’evento “Hub delle competenze”, il progetto di sistema presentato stamane dal Presidente Marco Marsilio presso il Palazzo D’Avalos di Vasto. “Le sfide che attendono l’Abruzzo sono in testa all’agenda di Forza Italia, e rendo in favore dell’Abruzzo tutta la mia disponibilità e il mio impegno. Amo questa terra, che conosco molto bene e da tanti anni, avendo ricoperto il ruolo di direttore delle risorse umane presso la Magneti Marelli. Forza Italia Abruzzo cresce e saprà cogliere risultati importanti nelle prossime scadenze elettorali.”