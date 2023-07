“Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria” è un noto principio della meccanica. Che però può essere applicato anche alla politica. Vediamo perché…

Nell’editoriale politico, della settimana scorsa Ucci ucci, qui c’è sentor di halligallucci avevamo elencato sette distinti fatti accaduti al Comune di San Salvo, paragonandoli alle sette note “musicali”, per “paventare” un possibile halli galli, cioè uno spostamento di personaggi da destra, in continuità con quanto registrato nell’ultimo anno e mezzo. Non siamo ancora all’halli galli vero e proprio (per capirci il passo doble da destra a sinistra, tipo quello che hanno ballato Nicola Argirò, Clementina De Virgiliis, Tonino Marcello, Fabio Raspa e quasi il 20% dell’elettorato dal 2017 al 2022), ma qualcosa comincia a muoversi, dopo che il 7 luglio l’indiscrezione giornalistica del Centro (sull’ ingresso del presidente del Consiglio comunale in Fratelli d’Italia) è diventata LA NOTIZIA, attraverso l’ufficializzazione in conferenza stampa del passaggio dello stesso presidente e del consigliere Claudio Mastronardi.

A 5 giorni di distanza si registra quel che può essere letto come reazione a quell’azione: Nicola Di Ninni, capogruppo della Lista della Magnacca, è entrato in Forza Italia. E 5 domande sorgono spontanee: