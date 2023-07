QUI C'ERA UN PARCHEGGIO PER DISABILI

Ci è giunta in Redazione una segnalazione circa il mancato ripristino del parcheggio riservato ai disabili su questa arteria del centro urbano (via Venezia), dopo averla asfaltata. Il lettore ci riferisce che il disabile residente su questa via è andato in Comune per sollecitarne il ripristino, ma non gli è stato detto se l'ordinanza istitutiva del parcheggio sarà revocata o meno.

Nel frattempo, però, GIUSTAMENTE E LEGITTIMENTE il signore interessato posteggia la propria auto, dotata di regolare contrassegno, sul parcheggio disabili più vicino, che quella di via Roma (vedere foto qui sotto). Purtroppo il parcheggio di Via Roma è l'unico per disabili su una strada trafficata e piena di attività commerciali. Quindi i disabili che volessero recarsi su Via Roma e sostare non possono farlo, perché L'UNICO parcheggio loro riservato è quasi sempre occupato dal predetto residente, sia pure - RIPETIAMOLO - GIUSTAMENTE E LEGITTIMAMENTE.

Per cui il mancato ripristino del parcheggio su Via Venezia, oltre ad aver causato disagi alla residente, sta causando disagi anche ad eventuali disabili che volessero recarsi a Via Roma.