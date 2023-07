105 Save The Sea fa tappa a San Salvo (CH) il 16 luglio

105 SAVE THE SEA, la campagna di sensibilizzazione a favore della cura di mari e spiagge intorno alla quale si sono uniti Radio 105, Il Regionale di Trenitalia , Plastic Free Odv Onlus, le associazioni ed i supporter locali, è partita! Saranno documentati oltre 50 cleanup organizzati nel mese di luglio da Plastic Free, l’organizzazione di volontariato che si è posta l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili per un mondo #plasticfree .

" Domenica 16 luglio Plastic Free Odv Onlus con Radio 105 sarà a San Salvo (CH) e insieme a noi Bryan affiancherà i volontari di Plastic Free e racconterà in radio e sui canali social l'attività che coinvolge una delle località della sua amata regione Abruzzo" riferisce la referente locale Floriana Catalano, aggiungendo: "Se sei in zona unisciti a noi oppure trova sul sito di Plastic Free il clean up più vicino a te: www.plasticfreeonlus.it/eventi "

Per i partecipanti, oltre alla soddisfazione di dedicare un paio d'ore ad un'attività semplice e utilissima per le nostre spiagge e i nostri mari anche una sorpresa “limited edition” firmata Radio 105. Vi aspettiamo!