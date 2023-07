Blocco degli straordinari e due ore di sciopero per venerdì 14 alla fine di ogni turno di lavoro alla Silatech di Gissi in risposta all’atteggiamento aziendale di fronte alle richieste per il rinnovo del contratto aziendale dove si sono visti negare la quasi totalità delle richieste.

Previsto anche un ulteriore pacchetto di ore di sciopero per i prossimi giorni