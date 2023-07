Ordinanza per la cattura o lâ€™abbattimento di 15 cinghiali

Abbattimento o la cattura di ulteriori 15 cinghiali, a seguito dei controlli effettuati dalla Polizia provinciale, in quanto costituiscono una concreta minaccia per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana. Lo dispone il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, con l’adozione dell’odierna ordinanza a seguito di segnalazioni e sopralluoghi effettuati per la presenza nel territorio comunale di singoli cinghiali o gruppi di cinghiali, esemplari di varie classi di età e di sesso, in via Grasceta, Rione Marina di San Salvo, S.S. 16 intersezione via A. Doria, Consorzio Icea, Biotopo Costiero e Giardino Mediterraneo, via Pertini, via Nuova Circonvallazione, via di Montenero, via Melvin Jones e via Tobagi.

Provvedimento sindacale adottato a seguito del richiesto parere tecnico ai sensi dell’art. 44 della L. R. 10/2004, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il proseguimento delle azioni di controllo degli ungulati in ambito comunale. Restano a carico dei cittadini delle prescrizioni come il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici; a tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di San Salvo sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante e di attivare le necessarie azioni di bonifica e ripulitura degli stessi, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali; alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società che gestisce i servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori consegnati per il conferimento dell’organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade.

Alla Polizia Locale, infine, è richiesta l’intensificazione dei controlli per reprimere ogni forma di abbandono di rifiuti o errato conferimento degli stessi.