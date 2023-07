L’estate cupellese sarà animata dalla musica del Bar to Bar

Di seguito tutti gli appuntamenti in programma.

Venerdì 21 luglio , alle ore 21.30 , presso Lu Bar ci sarà il primo appuntamento del Bar To Bar con gli 80 Special Band che inaugureranno la stagione estiva di live music.

Secondo appuntamento, sabato 29 luglio , dalle ore 21.30 , presso il Bar Il Ritrovo a Montalfano con la Band “I suoni Occasionali”.

Terzo appuntamento, venerdì 4 agosto , dalle ore 22.00 , presso il Bar Boreave con i “De mode live Tribute – Depeche mode”.

Quarto appuntamento, venerdì 11 agosto , dalle ore 21.30 , presso il Bar Blue Ice 2 con gli “LPDM Band ”.

Quinto ed attesissimo appuntamento previsto per lunedì 14 agosto , dalle ore 18.00, presso Piazza Benicarlò , con il Bar To Bar Festival , 8 ore di musica in cui si alterneranno due gruppi live e DJ Set, sono previste sia l’area food che l’area drink, in collaborazione con Malarazza.66051.

Sesto appuntamento, giovedì 24 agosto, ore 21.30 , torna Pizza Street presso la Pizzeria Lo Scarabeo con la “Ligabue Cover Band ”.

Settimo ed ultimo appuntamento, venerdì 25 agosto, ore 21.30, presso Café Madame con gli 80 Special Band che dopo averla aperta, chiuderanno la stagione di musica live.

Gli eventi sono promossi e patrocinati dal Comune di Cupello, in collaborazione con Check Sound Service, e rientrano nel calendario estivo 2023 di Cupello.