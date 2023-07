IL SINDACO DE NICOLIS SI SCHIERA CON SCHEAL

Come è noto non faccio parte del Comitato ristretto dei sindaci. Le notizie che filtrano sugli organi d'informazione ci dicono ripetute bordate al calor bianco nei confronti del direttore generale Thomas Schael. Un attacco che ritengo ingiustificato ed eccessivo, frutto più di appartenenza politica che dello stato delle cose. Sulla sanità si sono sempre accesi gli animi. Siamo consapevoli che è il settore più difficile da gestire e che dovrebbe occuparsi della salute di tutti i cittadini.



Andando a memoria la sanità abruzzese, figlia anche dei ripetuti cambi di gestione siano essi di questa o quella parte, ha ricevuto critiche. Eppure ci sono delle eccellenze, nei diversi ospedali abruzzesi, garantite da medici competenti e da un sistema sanitario fatto da bravi tecnici, bravi infermieri, bravi operatori sanitari. Se si parla di confronto non mi sembra di aver scambiato delle chiacchiere con i sindaci che fanno parte del Comitato ristretto per una linea di condotta comune sulla sanità della Asl Lanciano - Vasto - Chieti. Eppure da loro non vengono lesinate critiche.



Il sistema sanitario di questa provincia sta recuperando rispetto alle aziende sanitarie del resto della regione. A Schael va riconosciuta chiarezza e determinazione. Personalmente posso constatare che ciò che ha promesso sta mantenendo. Ci sono state nuove assunzioni, sulla sanità territoriale sta investendo anche utilizzando fondi del PNRR per una sanità più diffusa e vicina agli utenti, nuova diagnostica per avere refertazioni più veloci e complete.



Non biasimo la passione politica dei Menna e dei Ferrara, ma ritengo che lo scontro, anche alimentato dalle prossime elezioni politiche, non debba e non possa avvenire sul terreno della salute dei cittadini. Tutti noi vogliamo una buona sanità. Un diritto di tutto sancito dalla Costituzione.