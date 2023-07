Eugenio Spadano e Nicola Di Ninni insieme a Pescara

A seguito di interlocuzione tra i sindaci di San Salvo e Pescara, Emanuela De Nicolis e Carlo Masci, questa mattina il vicesindaco Eugenio Spadano e il consigliere Nicola Di Ninni, presidente della Commissione consiliare permanente Ecologia e Ambiente, hanno incontrato nella città capoluogo adriatica i vertici di Pescara Energia. Un utile momento di confronto con Giuliano Diodati, amministratore unico di Pescara Energia, società in house del Comune di Pescara, il direttore tecnico Giovanni Caruso e il responsabile amministrativo Mauro D’Andreamatteo.

La Città di Pescara ha già dato il via alla comunità energetica con una serie di atti della giunta comunale, con l’approvazione dell’atto costituivo e dello statuto . Quello della città adriatica potrebbe diventare un modello di riferimento anche per il Comune di San Salvo, che da mesi è al lavoro con la Giunta comunale sul percorso da seguire per attivarne una anche nella nostra città con indubbi impatti positivi sull’ambiente e sull’economia familiare.

“Il Comune di San Salvo – affermano Spadano e Di Ninni – accelera sulla sostenibilità energetica e quindi sulle nuove pratiche di buona gestione per contrastare la cosiddetta povertà energetica, per rispondere alle nuove sfide della sostenibilità e del risparmio di energia ”.