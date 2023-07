"La SanitÃ  non ha colore politico: le inefficienze sanitarie richiedono azioni concrete, non distrazioni"

Sono allarmato e rammaricato per la deriva che il dibattito sulla sanità della nostra provincia di Chieti sta prendendo. Le logiche di appartenenza politica stanno distogliendo l'attenzione dalle problematiche reali, e questo è assolutamente inaccettabile. È giunto il momento di porre fine alle dispute politiche e concentrarsi su ciò che davvero conta: la salute dei nostri cittadini. C'è una crisi sanitaria in atto che richiede interventi immediati e decisivi, scelte coraggiose, determinanti e risolutive della difficile situazione che si è determinata.

Di seguito alcuni aspetti imprescindibili che devono essere valutati senza ulteriori ritardi e tentennamenti:

1. Carenza di personale sanitario: Non possiamo permettere che la salute dei nostri cittadini sia compromessa dalla mancanza di medici ed infermieri. È ora di mettere in atto strategie di reclutamento efficaci e incentivi allettanti per attrarre maggiormente il personale sanitario.

2. Liste d'attesa lunghe: è inaccettabile che i nostri cittadini debbano attendere mesi per accedere alle prestazioni di cui necessitano. Vanno implementate soluzioni che

velocizzino i processi di prenotazione e riducano drasticamente i tempi di attesa.

3. Accessibilità ai servizi sanitari: non è ammissibile che i cittadini debbano essere costretti a cercare cure mediche fuori dalla nostra regione. Dobbiamo agire subito per

migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi sanitari, soprattutto nelle aree più remote. È impensabile poi considerare il Comitato Ristretto dei sindaci in un "tribunale"

politico: non può esserne snaturato il ruolo che è quello di organo consultivo. Non bisogna dimenticarlo! Sarebbe utile forse procedere ad un'analisi comparativa della

situazione sanitaria del passato e del presente con l’assemblea di tutti i sindaci per un'analisi realistica, obiettiva e non condizionata da interferenze di appartenenza politica.

