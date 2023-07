Tre morti sul lavoro a causa del caldo, sebbene la protezione civile abbia diffuso l'allerta meteo e nonostante gli ammortizzatori sociali specifici per eventi meteorologici estremi... Purtroppo il valore della vita umana è di gran lunga inferiore al costo del prodotto!

BESTIA non è chi lavora in condizioni disumane estreme, ma chi antepone alla vita di un operaio i propri affari; chi li spalleggia e chi li protegge sono un peletto peggio!

Inutile dirvi VERGOGNA perché di fronte agli interessi non avete coscienza, non avete cuore, non avete comprensione, non avete UMANITÀ!