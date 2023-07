"BIANCAZZURRI SIAMO NOI" SCRIVE ALLA CITTA'

La dirigenza del San Salvo Calcio è al lavoro per l’ingresso in società di altri imprenditori del territorio sansalvese. Tutta la dirigenza e i nuovi societari sono costantemente al lavoro per allestire una rosa competitiva e degna per la nostra città!

La nostra città merita categorie superiori e per questo siamo noi stessi i PRIMI a ribadirlo! È una annata particolarmente difficile avendo due squadre del territorio in categorie superiori, ma noi non stiamo fermi a guardare e siamo attualmente attivi sul mercato, portando a San Salvo giocatori di categorie superiori! Dobbiamo essere tutti uniti, verso un unico obbiettivo!