PER LA RUBRICA "QUEL CHE NON VA", CI E' GIUNTA IN REDAZIONE LA FOTO DI UN AUTO CHE DOMENICA SCORSA SI E' IMPANTANA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DELLA MARINA DI SAN SALVO (ZONA NEREIDI). IL MALCAPITATO CI HA DETTO: “SE I PARCHEGGI NON SONO IDONEI NON DEVONO FARCI PAGARE OPPURE DEVONO USARE IL RICAVATO PER EVITARE CHE CI IMPANTANIAMO”