PER LA RUBRICA "QUEL CHE NON VA", CI E' GIUNTA IN REDAZIONE LA FOTO DI UN AUTO INCIDENTATA CHE E' STATA LASCIATA NELL'AREA DEL CENTRO COMMERCIALE “INSIEME”; L'AREA SU CUI I CONSIGLIERI FABIO TRAVAGLINI E NICOLA ARGIRO' AVEVANO RILASCIATO UN'INTERVISTA PER FARLA PULIRE DAI RIFIUTI DOMENISTICI ED ORGANICI GETTATI DA CHI VI SOSTA ABUSIVAMENTE. IL COMUNE HA FATTO PULIRE L'AREA UNA SOLA VOLTA: DOPO LA NOSTRA INTERVISTA. POI HA LASCIATO TUTTO COM'ERA. E ADESSO CI VENGONO ABBANDONATE ANCHE LE AUTO INCIDENTATE, COME QUESTA CHE HA INVIATO IN REDAZIONE UN NOSTRO LETTORE.

IL MALCAPITATO CI HA DETTO: “PRIMA CI STAVANO SOLO I RIFIUTI ORGANICI, MO PURE QUESTI SPECIALI, CIOE' - PER DIRLA IN VERNACOLO SANSALVESE - PREME CI CHIUVAVE SOLAMENDE, MO CI FA' PURE LU FIIUME"