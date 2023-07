LA NOTA DI BOSCHETTI DOPO IL CONSIGLIO COMUNALE

Nel Consiglio Comunale di oggi abbiamo approvato all'unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi. Ci sarà dunque per i cittadini la possibilità di estinguere i debiti tributari, emessi fino al 30 giugno 2022, senza dover pagare sanzioni e interessi.

Per quanto riguarda invece la variazione al bilancio, l'applicazione dell' avanzo di amministrazione e l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023, continuiamo come minoranza a sostenere come questa amministrazione sia carente e assente su temi come viabilità e manutenzione ordinaria, con poca attenzione anche verso politiche sociali e quelle di genere, come ad esempio la creazione di una rete di asili nido.

Tesi sostenute in parte anche dal Consigliere di maggioranza ed ex Assessore Lippis che, oltre a certificare la palese mancanza di programmazione amministrativa, ha esortato ed auspicato ad una maggiore attenzione e lavoro di squadra della giunta, in seguito a diverse lamentele e richieste dei cittadini.