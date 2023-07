A Casalbordino via ai lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica

Sarà a servizio delle scuole primarie “Mattei” e “Paolucci” e della scuola dell'infanzia “B. Croce”. Sarà di 320 metri quadrati complessivi la nuova mensa scolastica a servizio della

scuola primaria e della scuola dell'infanzia di Casalbordino. Spazi, attrezzature e dotazioni per servire gli alunni; circa 680 mila euro di lavori, interamente finanziati dai fondi Miur e Pnrr, con cui sarà riqualificata la refezione scolastica. Come sottolinea il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici e all’Istruzione, Carla Zinni: “Siamo ad un passaggio importante dell’intero iter che ci ha visti, da un anno ormai, avviare un’ampia attività di concertazione e condivisione tra servizi interni al Comune e l'istituzione scolastica, affinché la mensa, pensata anche come spazio polifunzionale, possa arricchire l’offerta didattica delle scuole primarie. Vogliamo inoltre che la nuova mensa risponda ai più alti standard qualitativi e igienico-sanitari per dare ai nostri bambini la garanzia di ambienti e cibo salubri, con offerta di prodotti del territorio, per accompagnare la loro crescita e formazione nel migliore dei modi. Questo intervento - continua la Zinni - procede di pari passo con il ‘piano nidi' che vedrà la costruzione di un nuovo nido comunale nell'ottica di una strategia complessiva per il potenziamento dei servizi così da rendere Casalbordino più attrattiva e contrastare il calo demografico, fenomeno comune a molte città".

" La cabina di regìa - conclude il Sindaco Filippo Marinucci - che abbiamo costituito, sta via via attuando i progetti, unendo professionalità trasversali. Un lavoro ancor più evidente in questo caso, che abbraccia molteplici settori per un risultato che tenga conto di tutti gli elementi utili per dare alla nostra città la garanzia dei migliori servizi”.