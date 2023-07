A VASTO, IL CINELIDO! UN FILM DAVANTI AL MARE SUL LUNGOMARE CORDELLA NORD

Presto a Vasto il CINELIDO – Un film davanti al mare! un progetto promosso dall’Assessorato al Turismo di Vasto, organizzato dall’Associazione Grido APS , in collaborazione con il

Consorzio Vivere Vasto Marina.

Uno schermo davanti al mare, snack e bibite ed è subito come andare al cinema ma in spiaggia! Sono previsti 3 appuntamenti: 3 proiezioni cinematografiche dedicate ai più piccoli, la prima si terrà venerdì 28 luglio alle 21:15 con il film d’animazione (vincitore Oscar per la cataegoria) UP, scritto e diretto da Pete Docter e Bob Peterson (Pixar Animation Studios), presso Lungomare Cordella Nord a Vasto Marina.

I successivi appuntamenti sono programmati per il 9 e 23 Agosto e saranno comunicati sui canali ufficiali del Comune e sulle pagine social @gridocineteatro.

Gli spettacoli saranno a pagamento ad un costo pari a 4 euro e sarà sempre possibile acquistare i biglietti il giorno della proiezione, dalle 20:00, presso il botteghino all’ingresso dell’area che ospita il Cinelido o al seguente link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/cinelido-vasto

“Quella del Cinelido sarà un’esperienza magica che avvicinerà i più piccoli al grande schermo ché ricreerà uno spazio culturale piacevole, di socialità e renderà – ha detto il sindaco

Francesco Menna - ancora più attrattiva la permanenza per coloro che scelgono la costa vastese come sede dei propri soggiorni estivi”.

“Il cinema all'aperto è un'iniziativa bellissima. Collocheremo uno schermo gigante sulla spiaggia dove sarà possibile accedere e vedere sotto le stelle la proiezione di film di animazione in compagnia del mare. Esprimo molto apprezzamento per l'evento, - ha dichiarato l’assessore al Turismo Licia Fioravante - proposto all'Assessorato, dai ragazzi del Grido Cine Teatro, esperti nel settore, appassionati e professionali. E' questo un appuntamento che andrà ad arricchire il cartellone estivo insieme ad altre novità che presto verranno annunciate”.