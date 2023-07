Per l'AVIS Comunale di San Salvo un fine settimana all'insegna dello sport e della socializzazione

Un fine settimana all'insegna dello sport e della socializzazione per l'AVIS Comunale di San Salvo che nel weekend appena trascorso ha partecipato sia alla manifestazione "Corrinsieme" in collaborazione con l'Arda sia alla giornata "MirabiliAvis" organizzata dall'Avis Regionale Emilia Romagna.

"A nome di tutte le donatrici e i donatori ringrazio l'Avis regionale dell'Emilia Romagna per l'impeccabile organizzazione e per la grande ospitalità. Una bella giornata di allegria e divertimento, ma anche e soprattutto un’occasione per dare anche noi il nostro contributo e sensibilizzare i tanti presenti sull’importanza del dono del sangue e di come diventare donatori di sangue", afferma il presidente dell'AVIS Comunale, Amleto D'aloisio.



"Dodici i pullman che sono giunti da diverse regioni d'Italia. Noi dal canto nostro abbiamo partecipato con circa 100 persone tra donatori e accompagnatori e con quanti intendono avvicianrsi a questo piccolo ma importante gesto che è quello del dono del sangue. Diversi gli stand che sono stati allestiti all'interno del parco divertimenti dell'Emilia Romagna per avvicinare e sensibilizzare quanto più persone persone possibile. La risposta è stata decisamente più che positiva", aggiunge soddisfatto D'Aloisio che ringrazia il presidente regionale dell'AVIS dell'Emilia Romagna per la bella iniziativa organizzata giunta alla 5° edizione.



"Importante - conclude D'Aloisio - è stata anche la manifestazione l'XI edizione di “Corrinsieme", la gara podistica inclusiva che si è svolta a San Salvo e che ha coinvolto i giovani dell’ARDA, i ragazzi dell’Anffas e del centro riabilitazione San Francesco. Anche qui, come AVIS Comunale, abbiamo inteso partecipare con grande gioia perché riteniamo che lo sport sia un fondamentale strumento di promozione dell'inclusione sociale".