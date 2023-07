Dalla giunta De Nicolis solo approssimazione ed incapacità di affrontare i problemi della Città

"Da tempo evidenziamo la necessità di interventi urgenti sulla viabilità urbana, sulla manutenzione ordinaria, sul decoro della città e sul miglioramento di opere già realizzate ma che non stanno svolgendo la funzione per la quale erano state pensate. Ma ancora una volta l'Amministrazione di destra a guida De Nicolis, sulla scia della precedente a guida Magnacca, continua imperterrita a voltare la testa dall'altra parte ai problemi della città non destinando fondi in merito. Le somme derivanti dall'avanzo di amministrazione saranno infatti destinate sia al completamento dell'acquisto dell'immobile di via Roma per un progetto del quale non si conosce ancora l'entità e sul quale, come sempre, c'è approssimazione e improvvisazione e sia per l'ampliamento e il miglioramento del mercato coperto. Decisione questa che non condividiamo affatto". A parlare è il consigliere comunale, Antonio Boschetti a margine del Consiglio comunale che si è svolto ieri mattina.

"C'è inoltre da sottolineare che anche il consigliere comunale di maggioranza, Giancarlo Lippis - aggiunge Boschetti - ha fatto presente al sindaco De Nicolis, una carenza di attenzione, da parte dell’esecutivo comunale, su opere i cui lavori sono terminati da tempo ma che ad oggi sono ancora incompleti come quelli in via Ripalta, o i lavori all'Icea che non è ancora dato sapere quando termineranno, ma che avrebbero già dovuto vedere la luce, senza tralasciare poi gli interventi sulla manutenzione ordinaria o sui parchi urbani”.

"Se l'anno scorso abbiamo ascoltato interventi da parte del sindaco De Nicolis che spostavano il tiro e il discorso sulla crisi energetica, del gas e post covid e che in parte abbiamo anche condiviso vista la reale e preoccupante situazione che stavamo vivendo, quest'anno - incalza il consigliere comunale, Nicola Argirò - abbiamo ascoltato interventi da parte del sindaco che denotano, senza scusa alcuna, la loro totale incapacità amministrativa e di programmazione. Riteniamo che non destinare, quasi in toto, l'avanzo di amministrazione, alla viabilità, al decoro urbano e a nuovi parchi giochi in zone mancanti sia deleterio per la città oltre che irriguardoso verso i cittadini. Era noto e certo per chi sa amministrare che l'acquisto di un immobile per una idea ancora ignota a tutti, avrebbe comportato ulteriori spese e dispendio di risorse. La destinazione di gran parte dell'avanzo di amministrazione a questo immobile ne è la dimostrazione".

"Nel condividere appieno quanto espresso dai consiglieri comunali Antonio Boschetti e Nicola Argirò non posso che confermare - conclude il leader della coalizione, Fabio Travaglini - quanto la Giunta sia incapace di gestire la nostra città. Non basta presenziare in doppia fascia a tutte le manifestazioni per far decollare San Salvo ormai allo sbando. Oltre le apparenze e le campagne elettorali permanenti, ai cittadini la Giunta De Nicolis sta lasciando solo approssimazione e incompetenza, confusione negli uffici comunali, strade e quartieri senza manutenzione e senza un minimo di programmazione dei lavori, che non è dato sapere quando e come saranno effettuati. Ormai sono numerose le situazioni di emergenza della Città, che la De Nicolis ed i suoi assessori cercano di rincorrere, mettendo pezze dappertutto quando ormai è troppo tardi e pensando che un comunicato o un video sulla pagina Facebook del Comune possano ancora ingannare i cittadini".