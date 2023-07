AL CIVETA ASSEGNATA LA PRESIDENZA A GIUSEPPE SILVESTRI E LA VICEPRESIDENZA A PAOLA VALENTINI

Si è tenuta ieri sera la prima assemblea dei soci del Civeta dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 4 luglio scorso e che ha assegnato la presidenza al Comune di Cupello nella persona dell'Ing. Giuseppe Silvestri e la Vicepresidenza al Comune di Vasto nella persona della Dott.ssa Paola Valentini.

"Dopo otto anni di commissariamento e con la trasformazione del Civeta in Srl ci aspetta ora un grande lavoro. Nell'esprimere la nostra soddisfazione, siamo certi - dichiarano i sindaci che il nostro territorio sarà nuovamente protagonista a livello regionale del ciclo integrato dei rifiuti".

"L'unità di intenti, il lavoro di squadra partito mesi fa, e la scelta di trasformare il Civeta, nato dalla lungimiranza e dal proficuo lavoro degli allora sindaci del territorio che ringraziamo, in Srl, si è rivelata la scelta vincente. Ora tocca a noi proseguire su questa strada per riportare, come detto, il nostro territorio di nuovo protagonista a livello regionale e i finanziamenti ottenuti qualche mese fa sono stati un importante tassello che vanno nella direzione da sempre auspicata di garantire il futuro del Civeta", aggiunge il sindaco Graziana Di Florio

quest'ultima soddisfatta per il fatto che dopo oltre venti anni vede assegnare a Cupello la carica di Presidenza.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Francesco Menna per l'assegnazione al comune di Vasto della vicepresidenza. Tutti i sindaci hanno espresso un ringraziamento al Presidente della competente Commissione Consiliare della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio che ha promosso diversi interventi legislativi per consentire la definizione di tale processo.