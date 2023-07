PRESENTAZIONE DI GLOBALIZZAZIONE ED AGRICOLTURA IL 30 LUGLIO ALLE 18,30 A MOLIERE

SARA' PRESENTATO DOMENICA 30 LUGLIO ALLE 18,30 AL MOLIERE CAFE' LETTERARIO DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI DI SAN SALVO IL LIBRO DI ANGELO PAGANO SU GLOBALIZZAZIONE ED AGRICOLTURA. CON L'AUTORE CI SARANO LO STORICO GIOVANNI ARTESE CHE HA CURATO LA PREFAZIONE. L'EVENTO SARA' MODERATO DA PIETRO LALLA.

Obiettivo dell'Autore non è quello di offrire una soluzione ad ogni problema ma almeno di ricordare che, di fronte alle storture di sistema e alle scelte antiecologiche, esiste comunque la possibilità di intraprendere percorsi alternativi, utilizzando la conoscenza, il confronto e, se necessario, la lotta. Un atteggiamento che gli deriva dall'essere stato da sempre un ambientalista (e no-global) e un attento osservatore dell'evoluzione del territorio di San Salvo (quest'ultimo soggetto ad un processo di rapida trasformazione che, in meno di mezzo secolo, ne ha mutato radicalmente i connotati) nonché un protagonista delle rivendicazioni per l'assegnazione ai coltivatori delle terre della Bufalara (anni '70 del Novecento), delle azioni contro le concessioni di cave di inerti nella valle del Trigno (anni '70-'80 del Novecento) infine delle vertenze dei Comitati contro l'inquinamento atmosferico e lo smaltimento illegale di rifiuti industriali in discariche autorizzate e non (anni 1993/2002).



Angelo Pagano, laureato in sociologia ad Urbino dove ha conseguito anche il diploma alla scuola di giornalismo, giornalista pubblicista e professore. Ha svolto per alcuni anni attività di ricerca e di coordinamento nei centri sociali per anziani e di assistenza domiciliare nei Comuni di Mafalda, Cupello e Schiavi d'Abruzzo. Ha insegnato per 39 anni Economia aziendale nella scuola superiore portando avanti progetti legati all'agricoltura biologica agli effetti della globalizzazione sulla finanza e le piccole imprese. Sempre attento alla difesa del territorio ed alla cooperazione agricola, è stato sindaco revisore per una ventina di anni poi eletto alla carica di Presidente della società cooperativa "Euro-ortofrutticola del Trigno" di San Salvo dal 2000 al 2007. Sia come Presidente che come produttore agricolo si è sempre impegnato per la diffusione del metodo di agricoltura biologica, per la difesa dell'ambiente e dell'economia del territorio, cercando di sviluppare la vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli. Negli ultimi anni ha contribuito a sviluppare la filiera corta in Abruzzo e a sensibilizzare i cittadini sulla Finanza Etica e sul consumo critico. E' stato membro del GIT Abruzzo della Banca Etica negli ultimi anni, adesso è socio attivo delle iniziative del GIT.