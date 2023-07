IN QUESTI VIDEO IL LEADER DELL'OPPOSIZIONE LOCALE, FABIO TRAVAGLINI, RAMMENTA L' INTERVENTO DI CRITICA ALLA GIUNTA FORMULATO DA GIANCARLO LIPPIS NELL'ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE, RIVELA “CONTRASTI INSANABILI TRA GLI ASSESSORI”, TORNA SUL BANDO DEI MERCATINI ANDATO DESERTO, CRITICA L'USO ECCESSIVO DI FASCE E I TAGLI DI NASTRI CON 10 FORBICI PER OPERE NON FATTE DA LORO, MA SOPRATTUTTO CHIEDE LE DIMISSIONI DI ELISA MARINELLI, ASSESSORE IN CARICA .