Presentato una agricoltura nuova e sostenibile nella globalizzazione. Il caso dell’agricoltura di Angelo Pagano

Presentato al Cafè Moliere il libro: una agricoltura nuova e sostenibile nella globalizzazione. Il caso dell’agricoltura, scritto da Angelo Pagano, sociologo ed agricoltore, già docente e presidente della Eurortofrutticola di San Salvo.

Ha moderato Pietro Lalla, docente, ed ha presentato il volume Giovanni Artese, storico ed ex assessore alla cultura. Con l’autore sono intervenuti gli ex sindaci, Carlo Cardarella e Gabriele Marchese, il direttore di Noi di San Salvo, Michele Molino, ed alcuni suoi amici impegnati nei movimenti giovanili degli anni ’70, come Mario Codagnone, Erminio Cardarella, Michele Celenza e Vitale Artese.

La discussione è stata ampia e trasversale, come il lavoro presentato, che contiene vari saggi di sociologia, politica internazionale, nazionale e locale, agricoltura biologica e di macroeconomia. Il testo è già stato presentato ai Gruppi di acquisto solidale di Lanciano ed a breve sarà presentato all’Associazione nazionale sociologi, di cui Pagano è dirigente regionale abruzzese.

L’ampiezza ed anche l’interesse suscitato dai temi toccati nel libro hanno indotto i presenti di “istituzionalizzare” ulteriori incontri di approfondimento e confronto tra persone che si sono formati nei “movimentati” anni ’70.