Il Sindaco di San Salvo e le liste di maggioranza rispondono ai due Fabii

Dispiace constatare come Fabio Travaglini e il suo seguito pur di aggiungere qualche like sui propri social, denigrino in piena stagione la nostra città. San Salvo ha un calendario estivo di tutto rispetto, realizzato dall'amministrazione comunale e da privati, che sta riscuotendo apprezzamenti dai sansalvesi e dai numerosi turisti che hanno scelto la nostra città per trascorrere le proprie ferie.



Dispiace umanamente far constatare al consigliere comunale Travaglini che una manifestazione non è un flop perché lui afferma che è un flop, comprendiamo la mancanza di argomentazioni, ma negare la realtà non vuol dire fare politica, ma bieca denigrazione del lavoro altrui, dei tanti operatori turistici e dello spettacolo, oltre che dell'assessore Marinelli, che si sono spesi per un successo evidente alla moltitudine. Uscite la sera, partecipate alle decine di eventi che San Salvo offre, nonostante vi ostiniate a dire il contrario, troverete una città bella, ed accogliente. Quest’anno San Salvo aveva altre esigenze, che fossero in linea con gli enormi investimenti fatti sul nostro nuovo lungomare, che non potevano prevedere l'ancoraggio di tendoni.

Per quanto riguarda l'ex assessore Fabio Raspa e la sua supposizione di incompatibilità dell'assessore Marinelli, siamo certi che conosca le leggi in materia amministrativa, dato anche il ruolo ricoperto in passato, se allora non ha avuto modo di leggere le leggi in materia gli ricordiamo l'art. 78, comma 3 del TUEL che dispone testualmente che “i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato", gli facciamo presente che le deleghe all'assessore Marinelli non riguardano le su citate materie.



Consigliamo dunque, dato che consigli ci sono stati rivolti, di denigrare meno la nostra città per qualche scaramuccia politica, di studiare meglio le leggi prima di diffamare una professionista e al consigliere Travaglini di usare meno i social per fare politica e frequentare maggiormente i Consigli Comunali, gli uffici, la città, avrebbe così maggiore contezza di quanto di bello e buono accade nella nostra città.