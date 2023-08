Stasera a Cupello torna “Abruzz mè: folklore in giardino”

Questa sera, a Cupello, a due anni di distanza dall’ultima volta, torna “Abruzz mè: folklore in giardino”, spettacolo di musica tradizionale abruzzese organizzato dalla Giovane Corale Cupellese.

La rassegna si terrà nella splendida cornice del Giardinetto comunale a partire dalle ore 21 e vedrà la partecipazione del Gruppo Folk “San Giusto Martire“ di Paglieta, guidato dal direttore Panfilo Di Matteo.

Nel corso della serata, la Giovane Corale festeggerà con la cittadinanza i 40 anni di attività, compiuti lo scorso anno.

Il gruppo, nato il 14 ottobre 1982, è da decenni una delle associazioni più rappresentative di Cupello. Ne porta in alto il nome diffondendo canti e balli della tradizione contadina abruzzese e partecipando a manifestazioni e rassegne nazionali e internazionali.

La serata sarà anche l’occasione per ricordare alcune indimenticabili figure del coro, come il fisarmonicista Antonio Piccirilli e l’organizzatore Licio Laudadio, che, pur non essendoci fisicamente, sono sempre nel cuore di vecchi e nuovi componenti di questa associazione.

A poche ore dall’evento, tanta è l’emozione dei coristi, in particolare dei maestri Domenico e Simone Piccirilli e del presidente Filippo D’Angelo, che si dicono “soddisfatti perché, dopo gli anni difficili della pandemia, l’attività del coro è ripartita grazie all’impegno e alla passione dei suoi componenti e finalmente la Giovane Corale torna ad esibirsi nel suo paese”.

L’appuntamento è per stasera. Al termine dello spettacolo seguirà un piccolo rinfresco per tutti. Vietato mancare!