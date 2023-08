Il 13 agosto torna la Festa delle Commare e dei Compari a Montalfano

Domenica 13 agosto 2023, torna a Cupello in C.da Montalfano, presso Piazza Papa Giovanni Paolo II, la 5^ edizione della Festa dei Compari e delle Commare a cura dell’Associazione Montalfano Terra Nostra. L’evento è promosso e patrocinato dal Comune di Cupello e rientra nel calendario estivo 2023.



La festa avrà inizio alle ore 17.30 con la Pedalata delle Commare e dei Compari a cura dell’ASD Ciclistica Valtrigno, per unire e rafforzare non solo le comparanze suggellate ma anche le rispettive famiglie.



Successivamente, alle ore 18.00, ci sarà l’apertura degli Stand Gastronomici, in cui si potranno gustare: il Piatto delle Commare e dei Compari realizzato con prodotti tipici del territorio (ventricina, formaggio pecorino, carciofini Mazzaferrata di Cupello e pane con l’olio), arrosticini e bevande.



Alle ore 19.00 ci sarà il convegno dal titolo: “Le ragioni della solidarietà tra Compari” – “Comprendere le parentele fittizie del comparatico dagli studi antropologici di Emiliano Giancristoforo”. Interverranno: Orazio Di Stefano, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi Abruzzo; Lia Giancristoforo, Antropologa culturale dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara; Don Nicola Florio, Parroco presso Natività di Maria SS.ma di Cupello; Graziana Di Florio, Sindaco di Cupello; Manuele Marcovecchio, Consigliere regionale abruzzese e promotore della legge sul dialetto in Abruzzo; e Nicola Scutti, Presidente dell’Associazione “Montalfano Terra Nostra”.



Al termine del convegno verrà consegnata una targa alla memoria del professore Emiliano Giancristoforo per i suoi studi antropologici sulle comparanze.



La serata sarà, infine, animata dal concerto di Roby Santini con “Il ragazzo di campagna show tour 2023”, dalle ore 21.30.