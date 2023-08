Desideri guidare l’auto dei tuoi sogni, ma non puoi permettertela? Il Noleggio a lungo termine potrebbe essere la soluzione

Guidare l’auto dei propri sogni rappresenta un po’ il desiderio proibito di tutti coloro che conseguono la patente. Che si tratti un modello sportivo, una berlina, un SUV o una semplice utilitaria, per lavoro, svago o famiglia, a benzina o elettrica, arriva sempre un momento nella vita in cui si vorrebbe tanto avere nel proprio garage “quella” macchina.

Cosa ci separa dalla realizzazione di questo sogno, però?

Spesso i costi necessari per acquistarla.

Anche se oggi il mercato mette a disposizione molte formule che rappresentano validi compromessi e ci permettono di guidare auto di elevata qualità anche a prezzi contenuti, la verità è che l’auto dei propri desideri può cambiare anche la qualità della vita.

Si pensi banalmente a un nucleo familiare numeroso, che però può permettersi solo una utilitaria o poco più, questo può diventare un vero ostacolo agli spostamenti.

Al di là di queste esigenze più specifiche, però, c’è da fare riferimento anche ad una tendenza sempre più attuale e in voga, che riguarda tematiche di gran lunga più ampie di un semplice sfizio personale, la sostenibilità ambientale.

A tutti i livelli, ormai, si stanno mettendo in atto pratiche volte ad abbattere le emissioni nocive, ridurre sprechi e consumi e alimentare sistemi di vita più ecologici.

Il mercato automobilistico, in questo senso, non fa sconti.

Sia a livello istituzionale, che privato, il mercato ormai sta virando la produzione verso vetture alimentate con sistemi sempre più green, dalle auto ibride fino a quelle full electric. Anche le preferenze degli automobilisti stanno propendendo sempre di più verso una guida più sostenibile, anche se, proprio l’accesso a questi modelli di auto, sembra essere alquanto proibitivo.

I costi di acquisto spesso elevati, di fatto, scoraggiano molti giovani a cambiare modello di vettura, a favore di uno di ultima generazione più eco-friendly.

Che fare in questi casi?

A ben guardare, l’acquisto di un veicolo nuovo non è l’unica strada per entrare in possesso di una vettura nuova e di ultima generazione.

Sempre più persone, anche tra privati, stanno sposando la formula del noleggio a lungo termine, che permette di fruire liberamente di un veicolo a propria scelta abbattendo i costi di acquisto e senza le responsabilità tipiche di una proprietà.

Il contratto di noleggio, infatti, si basa proprio sulla cessione in uso di una vettura da parte di una società, verso un cliente guidatore, a fronte del pagamento di una quota mensile che, tra l’altro, include anche tutti i servizi accessori tipici della gestione di un’auto.

Nella quota di noleggio, generalmente, sono inclusi anche i costi della polizza assicurativa, il bollo, la manutenzione e, a volte, anche la manutenzione gomme.

Va da sé che il valore aggiunto percepito dai privati a proposito del noleggio a lungo termine sia molteplice, dal minor costo d’investimento iniziale fino allo snellimento della gestione pratica e burocratica, senza contare le maggiori opportunità di accesso a un parco vetture più ampio e variegato.

Sono soprattutto i giovani la fascia di consumatori che sembra gradire maggiormente questa formula contrattuale

E i dati pubblicati da UNRAE confermano questa tendenza in costante crescita, rilevando ben 302 mila immatricolazioni del NLT nel 2022, con un incremento del 19% rispetto al 2021, tra cui spicca il forte interesse da parte dei privati, che ha fatto registrare un +15% di contratti siglati lo scorso anno un aumento ulteriore del 10%, solo nel primo trimestre del 2023.

Cosa può fare la differenza, in uno scenario in così forte fermento?

Senza dubbio la scelta di una società in grado di assicurare il miglior servizio ai clienti privati, a costi competitivi.

Tanti di quelli che scelgono il noleggio a lungo termine su Rent4you, ad esempio, sanno di poter contare un valido mix di servizi inclusi nel contratto e prezzi altamente competitivi.

Soprattutto i privati, che desiderano guidare auto fuori dalla loro portata o sposare uno stile di vita più green possono trovare nel team di assistenza clienti, validi professionisti in grado di supportarli nella scelta del modello più idoneo, dei servizi più indicati a ottimizzare effettivamente i costi del canone.

Per tutte queste ragioni, il noleggio a lungo termine si sta rivelando la formula di guida più adatta anche ai privati.